В Україні подорожчали акцизні марки для алкоголю та тютюну

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Кабінет Міністрів України постановою № 1259 підвищив плату за виготовлення марок акцизного податку приблизно на 30%. Нові тарифи набули чинності з дня офіційного опублікування документа. Перехідного періоду для виробників та імпортерів не передбачено.

Постанова передбачає зміни до абзацу першого пункту 5 Положення про виготовлення, зберігання та продаж марок акцизного податку, затвердженого постановою Кабміну від 27 грудня 2010 року № 1251.

Після набуття чинності постановою вартість виготовлення акцизних марок становить:

Для алкогольних напоїв — 0,46044 грн за марку замість попередніх 0,3537 грн. Підвищення становить 30,2% .

Для тютюнових виробів, тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) і рідин для електронних сигарет — 0,2144 грн за марку замість 0,1643 грн. Це на 30,5% більше.

Збільшення тарифів вплине на витрати компаній, які замовляють акцизні марки у великих обсягах.

Зокрема, імпортер, який щороку купує 1 млн марок для алкогольних напоїв, сплачуватиме додатково приблизно 106,7 тис. грн.

Для виробника тютюнових виробів із річним обсягом замовлення 100 млн марок додаткові витрати перевищать 5 млн грн.

Попри підвищення вартості марок, інші правила їхнього обігу не змінилися. Зокрема, залишаються чинними:

порядок замовлення акцизних марок;

вимоги до зразків марок і зазначених на них реквізитів;

правило, за яким вартість замовлених, але не отриманих марок не відшкодовується.

Отже, нові тарифи збільшать витрати виробників та імпортерів алкогольної й тютюнової продукції, тоді як процедура замовлення та основні вимоги до акцизних марок залишаються попередніми.

Про це повідомляє LIGA ZAKON.

До цього Кабінет міністрів України скасував фіксовані строки подання попередніх заявок-розрахунків на придбання марок акцизного податку. Зміни стосуються платників податків, які працюють у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет.

У Кременчуці правоохоронці викрили незаконне виробництво тютюнової продукції. Під час обшуків вилучили дві промислові лінії, близько 38 тонн тютюнової сировини та понад 240 тисяч пачок контрафактних сигарет. Орієнтовна вартість вилученого майна становить близько 50 млн грн.

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