В Україні Покрову Пресвятої Богородиці не відзначають 14 жовтня: чому змінилась дата

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В Україні Покрову Пресвятої Богородиці відзначають 1 жовтня замість звичного 14 жовтня. Нову дату запровадили у 2023 році після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар.

Разом із Покровою цього дня в Україні вшановують День захисників і захисниць України, День українського козацтва та річницю створення Української повстанської армії. Ці дати мають тісний історичний зв’язок.

Покрова Пресвятої Богородиці традиційно посідає особливе місце в українській культурі та історії. Українські козаки вважали Богородицю своєю заступницею, тому свято мало для них важливе духовне значення. За історичними переказами, саме на Покрову козаки обирали нових отаманів.

Згодом із цим днем пов’язали й ушанування українських військових. Тому перенесення Покрови на 1 жовтня стало підставою для синхронізації з новою церковною датою інших державних свят, присвячених захисникам України та козацькій спадщині.

Головною причиною зміни дати став перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар восени 2023 року. Рішення стосувалося нерухомих церковних свят, дати яких щороку залишаються незмінними.

Раніше значна частина українських вірян користувалася юліанським календарем. Нині він відстає від григоріанського календаря на 13 днів, через що багато церковних свят припадали на пізніші дати.

Перехід на новоюліанський календар дав змогу перенести святкування нерухомих свят на 13 днів раніше. Саме тому Покрову Пресвятої Богородиці тепер відзначають 1 жовтня, а не 14 жовтня.

Зміна календаря також стала важливим кроком у віддаленні українських церковних традицій від російської церковної практики. Водночас перехід не означає зміни суті самих свят — змінилися дати їхнього відзначення.

Отже, Покрова Пресвятої Богородиці в Україні припадає на 1 жовтня, а разом із нею цього дня вшановують українських захисників і захисниць, козацьку історію та пам’ять про створення УПА.

13 жовтня з Днем ангела вітають людей із різними іменами — від поширених Микити й Миколи до рідкісних Агафоніки та Гаїанії. Кожне з них має свою історію: одні прийшли з давньогрецької мови, інші — з давньоєврейської або слов’янської. Розповідаємо, кого вітати цього дня, що означають імена та як зробити привітання особливим.

Щороку 13 жовтня в соцмережах згадують Міжнародний день без бюстгальтера, відомий також як No Bra Day. Цю неофіційну дату пов’язують із місяцем обізнаності про рак молочної залози та закликами більше говорити про здоров’я грудей. Водночас свято стало приводом для дискусій про жіночу свободу, комфорт і право самостійно вирішувати, що носити.

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