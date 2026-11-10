В Україні понад 3 мільйони людей потребують безбар’єрних цифрових сервісів

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Від початку повномасштабного вторгнення кількість українців, яким потрібні доступні цифрові послуги, зросла на 600 тисяч і нині перевищує 3 мільйони. Серед них – понад 200 тисяч дітей, ветерани, люди старшого віку, молоді батьки та ті, хто відновлюється після травм.

За словами очільниці Мінцифри, потреба в безбар’єрних цифрових сервісах стосується різних категорій населення. Зокрема, йдеться про ветеранів, які після поранень можуть користуватися застосунками лише однією рукою, літніх людей, які зберігають у телефонах інформацію про пенсії, субсидії та ліки, а також батьків, які мають обмежений час.

«Нам треба зробити так, щоб цей шлях отримання цифрової послуги кожна людина, незалежно від її статусу, могла пройти самостійно, швидко і з задоволенням, ну і з результатом», – наголосила Оксана Ферчук.

Міністр нагадала, що у 2021 році серед 100 найбільших державних вебсайтів і застосунків лише один відповідав вимогам безбар’єрності.

Нині високий рівень базової доступності мають уже 34 державні сайти, повідомили в Мінцифри.

Досягти цього результату вдалося завдяки поступовому впровадженню стандартів доступності та навчанню фахівців.

Зокрема, у 2021 році ухвалили Національну стратегію безбар’єрності, у якій цифровий напрям визначили одним із пріоритетів розвитку.

У 2022 році стандарти безбар’єрності адаптували на основі європейських норм. А вже у 2023-му ухвалили постанову, яка закріпила відповідальність органів виконавчої влади за дотримання цих вимог.

Із 2024 року в Україні працює Центр компетенцій, який допомагає впроваджувати стандарти цифрової доступності.

За цей час 5 400 фахівців навчилися формувати технічні завдання та готувати вебсайти й мобільні застосунки до роботи з безбар’єрними технологіями. Також провели 64 аудити щодо дотримання відповідних стандартів.

У грудні 2025 року застосунок «Дія» став одним із перших сервісів, повністю адаптованих до роботи з безбар’єрними технологіями.

За словами Ферчук, щодня «Дією» користуються понад 1,2 млн українців. У застосунку та на вебпорталі доступні більш як 200 послуг. Їхня кількість постійно збільшується, тому кожен новий сервіс також потребує адаптації.

«Це не робота одного дня. Це постійна робота і постійне вдосконалення», – підсумувала міністр.

Про це повідомила міністр цифрової трансформації Оксана Ферчук під час презентації результатів щорічного моніторингу доступності 100 державних сайтів.

Нагадаємо, український уряд посилює захист державних цифрових сервісів від кібератак на тлі активізації російських атак на інформаційну інфраструктуру. Керівникам усіх органів виконавчої влади доручили терміново сформувати команди з кібербезпеки, закупити необхідне програмне забезпечення та запустити його в роботу.

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