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Українська компанія Quantum Wiy Industries представила модернізований дрон-перехоплювач SPYS, який здатен розвивати швидкість до 500 км/год. Розробники вдосконалили апарат з урахуванням відгуків бойових екіпажів, які випробовували перші прототипи для перехоплення реактивних цілей.

Під час модернізації розробники насамперед зосередилися на аеродинаміці, адже саме вона впливає на інші льотні характеристики безпілотника.

Оновлений SPYS отримав вужчі крила, змінену передню частину корпусу та інакше розташовані повітрозабірники. Також переробили конструкцію й розміщення антени, яка в попередній версії створювала значний аеродинамічний опір.

Змінився і колір корпусу: замість чорного пластику тепер використовують білий. Під час експлуатації з’ясувалося, що влітку під прямими сонячними променями чорні дрони нагрівалися до 80°C. Це створювало критичне теплове навантаження на електроніку всередині апарата.

Корпус і надалі виготовляють методом 3D-друку. Такий підхід дає змогу оперативно вносити конструктивні зміни. Водночас у межах підготовки до масового серійного виробництва конструкцію зробили технологічнішою.

Однією з важливих змін стало збільшення маси бойової частини з 300 до 500 грамів.

Замість саморобних зарядів, які раніше споряджали самі військові, оновлений SPYS отримав кодифіковану штатну фугасну бойову частину фабричного виробництва. Вона комплектується штатним підривачем і безпечною тарою для зберігання.

Її призначення – пошкодити корпус ворожого безпілотника та порушити його геометрію, щоб той втратив швидкість, або спровокувати детонацію його бойової частини.

Дальність польоту SPYS збільшили з 33 до 45 км.

Розробники також посилили силову частину електроніки. За їхніми даними, це зробило дрон передбачуванішим під час польоту на високих швидкостях і дозволило використовувати його повторно.

Окремо передбачили рішення для роботи в умовах придушення супутникової навігації. Для цього реалізували систему радіомаячків, яка визначає координати дрона методом тріангуляції.

Отримані дані дають змогу автоматично повертати антену наземної станції керування в бік перехоплювача, щоб підтримувати стабільний зв’язок із ним.

Про це повідомляє "Мілітарний".

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