В Україні продають державний інститут із нерухомістю на майже 19,5 тис м²

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Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс інституту «Укренергомережпроект».

До нього входять об’єкти нерухомості в Харкові, Києві, Дніпрі та Львові загальною площею 19 418 м². Стартова ціна — 69,3 млн грн без ПДВ.

Інститут більше не працює за основним напрямом діяльності. Частину його приміщень у Харкові та Львові здають в оренду. Станом на 30 червня 2026 року на підприємстві працювали лише троє людей, а виручка за 2025 рік і перше півріччя 2026-го становила 181,6 тис. грн.

Аукціон запланований на 26 листопада. Переможця визначать за результатами торгів у трираундовому англійському форматі. Гарантійний внесок для участі становить 13,86 млн грн.

Джерело: Фонд державного майна України

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