В Україні пропонують заборонити аборти на будь-якому терміні вагітності

До Кабінету Міністрів України подали петицію з пропозицією заборонити переривання вагітності виключно за бажанням жінки незалежно від терміну. Водночас автори ініціативи пропонують залишити винятки за медичними показаннями, а також передбачити окремі умови для жінок, які постраждали від зґвалтування.

Чинне законодавство дозволяє переривати вагітність за бажанням жінки на ранніх строках. Заборонити переривання вагітності за бажанням жінки на будь-якому строку, але зберегти медичні винятки та окремі умови для випадків зґвалтування, — таку зміну законодавства пропонують запровадити в Україні. Автор петиції вимагає переглянути чинні правила та підготувати відповідний законопроєкт.

До Кабінету Міністрів звернулися з вимогою заборонити штучне переривання вагітності виключно за бажанням жінки незалежно від строку вагітності. Автор петиції просить уряд ініціювати підготовку відповідного законопроєкту та подати його на розгляд Верховної Ради.

У зверненні зазначається, що на сайті електронних петицій Кабміну вже реєстрували ініціативу на цю тему — № 41/005895-24еп. Водночас автор вважає, що вона не охоплює всіх юридичних аспектів питання.

Свою позицію він обґрунтовує положеннями статей 3 і 27 Конституції України, які стосуються визнання життя найвищою соціальною цінністю та права людини на життя.

Чому 12 тижнів стали одним із головних аргументів

У петиції автор ставить під сумнів наукове та юридичне обґрунтування чинного строку, до якого дозволено переривати вагітність за бажанням жінки. Він стверджує, що межа у 12 тижнів походить із радянського законодавства 1955 року, а не встановлена Конституцією України чи результатами наукових досліджень.

На його думку, наука вивчає розвиток організму, формування органів, мозку та нервової системи, але не визначає універсального моменту, з якого людське життя набуває моральної або правової цінності. Автор вважає, що за таких обставин держава має обирати принцип захисту життя.

Окремо у зверненні наведено статтю 27 Конституції України, відповідно до якої кожна людина має невід’ємне право на життя, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, а обов’язок держави — захищати його.

Також автор посилається на статтю 3 Конституції, яка визначає життя і здоров’я людини найвищою соціальною цінністю, та статтю 25 Цивільного кодексу України. Остання передбачає охорону інтересів зачатої, але ще не народженої дитини у випадках, установлених законом.

На думку автора петиції, ці положення мають стати підставою для законодавчого врегулювання питання захисту життя від моменту зачаття. Він також зазначає, що Європейський суд з прав людини вказував на відсутність європейського консенсусу щодо моменту початку життя, а отже, це питання може визначатися на національному рівні.

Ще один аргумент у зверненні стосується співвідношення права на життя та тілесної автономії жінки. Автор вважає, що право людини самостійно розпоряджатися власним тілом не повинно виправдовувати позбавлення життя іншої людини.

У петиції №41/011247-26еп також наведено релігійні аргументи. Зокрема, автор посилається на християнське вчення про початок людського життя з моменту зачаття та стверджує, що законодавство має враховувати моральні переконання значної частини українського суспільства.

Медичні показання та зґвалтування: які аборти пропонують дозволити

Автор петиції не вимагає скасувати всі підстави для переривання вагітності. Він пропонує зберегти можливість абортів за медичними показаннями, якщо існує реальна загроза життю або здоров’ю жінки.

Також пропонується залишити чинні підстави, пов’язані з тяжкими вадами розвитку плода, але додатково вивчити це питання та за необхідності посилити критерії. Автор хоче запобігти ситуаціям, коли підставою для переривання вагітності можуть ставати особливості розвитку, які не є смертельними.

Окремі зміни пропонують щодо вагітності внаслідок зґвалтування. У цьому випадку автор просить:

зберегти можливість переривання вагітності;

скоротити граничний строк із 22 до 12 тижнів;

запровадити обов’язковий десятиденний період для обдумування рішення після звернення жінки;

встановити, що звернення має бути подане не пізніше завершення 11-го тижня вагітності, аби після періоду обдумування процедуру можна було провести до завершення 12-го тижня.

Відповідальність за незаконні аборти та допомога жінкам: що ще вимагають

Крім заборони абортів за бажанням жінки, автор петиції пропонує переглянути законодавство щодо відповідальності за незаконне проведення абортів, примушування до переривання вагітності та інших протиправних дій.

Водночас у зверненні наголошується на необхідності державної підтримки жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ідеться про фінансову, медичну, психологічну та соціальну допомогу.

У підсумку автор просить Кабінет Міністрів ініціювати розробку законопроєкту, який передбачатиме заборону переривання вагітності за бажанням жінки, визначатиме винятки та посилюватиме відповідальність за незаконні аборти.

Про це повідомляється з посиланням на судово-юридичну газету

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