В Україні пропонують заборонити російськомовні пісні на концертах і в закладах

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В Україні хочуть заборонити публічне відтворення російськомовного культурного продукту незалежно від громадянства виконавців. Відповідні зміни пропонують внести до статті 15 закону «Про культуру».

Про це повідомила мовна омбудсманка Олена Івановська. За її словами, нині обмеження стосуються лише російських громадян, тому українські виконавці та артисти з інших країн можуть публічно виконувати пісні російською мовою.

Нові правила можуть поширити на концерти, масові заходи, громадські місця, ресторани та кафе. Відповідальність планують передбачити також для власників закладів, які дозволятимуть відтворювати такий контент у своїх приміщеннях.

За перше порушення пропонують встановити попередження або штраф від 13 600 до 17 000 гривень. За повторне протягом року — від 20 400 до 25 500 гривень.

Водночас створювати культурний продукт російською мовою не заборонятимуть. Ініціатива стосується саме його публічного поширення. Для показу архівних фільмів мовою оригіналу пропонують використовувати субтитри або синхронний переклад.

Над поправками працювала робоча група Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Посилити обмеження запропонував народний депутат Олександр Санченко.

Джерело: Суспільне.

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