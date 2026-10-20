В Україні пропонують запровадити День Біблії 31 жовтня

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В Україні хочуть щороку відзначати День Біблії 31 жовтня. Відповідну ініціативу передбачає проєкт постанови Верховної Ради, водночас нова дата не матиме статусу вихідного дня.

Автори проєкту пропонують відзначати День Біблії 31 жовтня, оскільки цього дня 1903 року видали повний переклад Біблії сучасною українською літературною мовою. Над ним працювали Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький та Іван Пулюй.

Ініціатори вважають, що запровадження пам’ятної дати допоможе популяризувати українську мову, історію книговидання та культурну спадщину. Також вони очікують, що День Біблії приверне увагу молоді до історії релігії та літератури.

Автори окремо зазначають, що День Біблії не передбачатиме додаткового вихідного. Тому підприємства та установи зможуть працювати у звичайному режимі.

У разі ухвалення постанови тематичні заходи до цієї дати зможуть проводити в закладах освіти, музеях і бібліотеках.

Поки йдеться про проєкт постанови, а не про вже запроваджене свято.

Джерело: Верховна Рада

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