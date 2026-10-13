В Україні протестували Робоноші для евакуації поранених із вагою 170 кг

Компанія ARMOLAB випробувала наземний роботизований комплекс «Робоноші», навантаживши його вагою 170 кг. Під час тестування робот перевіз чоловіка, який важив стільки ж. Комплекс розроблений, зокрема, для евакуації поранених.

Що відомо про "Робоноші"

Випробування провели за участі працівника компанії Назара, вага якого становить 170 кг (що перевищує вказану вантажопідйомність). "Робоноші" призначені для медичного транспортування. Вони замінюють ручне перенесення поранених і використовуються під час допоміжних місій.

Технічні характеристики комплексу:

пробіг на одному заряді АКБ: 20 км;

швидкість із вантажем: 6 км/год;

вантажопідйомність: 120 кг;

вага: 60 кг;

кліренс: 140 мм;

робочі габарити: 180/75/34;

складені габарити: 55/75/55;

керування: HOTRS DS600.

Які вдосконалення впровадили

ARMOLAB співпрацювала з медичним угрупованням Куп'янського напрямку. На основі зворотного зв'язку щодо бойового використання "Робонош" компанія доопрацювала виріб.

Доступ до акумуляторів тепер відкритий, тому АКБ можна швидко й зручно замінити. Акумуляторний відсік оптимізували: він вміщує два акумулятори, що збільшило пробіг НРК з 10 до 20 км. Крила фіксації виконали з товстішого металу та посилили вузли змикання, щоб конструкція була надійною під час руху.

Також встановили широкий допоміжний каток із покращеним механізмом кінематичного розгортання. Він полегшує складання "Робонош", а також покращує стабілізаційні та прохідні характеристики шасі. На несучому полотнищі з'явилася подушка для профілактики асфіксії та мінімізації вібраційних навантажень.

Панель керування та приладів перенесли в торець подушки, щоб було зручніше вмикати комплекс і стежити за рівнем заряду. Радіоприймач пульта розташували там само, у відсіку з поворотною кришкою. Тож приймач або біндінг пульта можна змінити без спеціального інструменту.

Про це повідомляється з посиланням на допис ARMOLAB.

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