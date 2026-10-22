В Україні розробили рекомендації щодо використання штучного інтелекту в науці

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Міністерство цифрової трансформації України разом із експертною групою розробило рекомендації для науковців стосовно використання генеративного штучного інтелекту в дослідженнях та публікаціях.

Згідно з новими правилами, науковцям категорично заборонено вказувати ШІ як автора праць, фабрикувати інформацію чи використовувати алгоритми для ухвалення рішень щодо кваліфікації або фінансування, а рецензентам заборонено доручати нейромережам експертне оцінювання та перевірку рукописів. Дослідники зобов'язані зберігати людський контроль і розкривати деталі використання ШІ за таксономією GAIDeT.

При цьому алгоритми є корисними в безпечних сценаріях, які:

автоматично перевіряють правопис та базово форматують документи;

редагують і перекладають готовий авторський текст;

шукають ключові слова та систематизують метадані;

готують програмний код і структурують власні ідеї дослідника. Джерело: https://censor.net/ua/n4029906

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

OpenAI опублікувала сотні математичних досліджень, створених її внутрішньою моделлю штучного інтелекту. Йдеться не про звичне розв’язання рівнянь або допомогу студентам із домашніми завданнями, а про результати в складних галузях математики, де дослідники роками працюють над відкритими проблемами.

Google анонсував AI co-scientist, штучний інтелект, який, за словами компанії, призначений для допомоги вченим у створенні гіпотез та планів досліджень. Google представив його як спосіб відкриття нових знань, але експерти вважають, що та подібні інструменти поки що не працюють.

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