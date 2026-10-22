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В Україні розробили рекомендації щодо використання штучного інтелекту в науці

UA NEWS 22 Жовтня 2026 22:16
В Україні розробили рекомендації щодо використання штучного інтелекту в науці
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Міністерство цифрової трансформації України разом із експертною групою розробило рекомендації для науковців стосовно використання генеративного штучного інтелекту в дослідженнях та публікаціях. 

Згідно з новими правилами, науковцям категорично заборонено вказувати ШІ як автора праць, фабрикувати інформацію чи використовувати алгоритми для ухвалення рішень щодо кваліфікації або фінансування, а рецензентам заборонено доручати нейромережам експертне оцінювання та перевірку рукописів. Дослідники зобов'язані зберігати людський контроль і розкривати деталі використання ШІ за таксономією GAIDeT.

При цьому алгоритми є корисними в безпечних сценаріях, які:

  • автоматично перевіряють правопис та базово форматують документи;
  • редагують і перекладають готовий авторський текст;
  • шукають ключові слова та систематизують метадані;
  • готують програмний код і структурують власні ідеї дослідника. Джерело: https://censor.net/ua/n4029906

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

OpenAI опублікувала сотні математичних досліджень, створених її внутрішньою моделлю штучного інтелекту. Йдеться не про звичне розв’язання рівнянь або допомогу студентам із домашніми завданнями, а про результати в складних галузях математики, де дослідники роками працюють над відкритими проблемами. 

Google анонсував AI co-scientist, штучний інтелект, який, за словами компанії, призначений для допомоги вченим у створенні гіпотез та планів досліджень. Google представив його як спосіб відкриття нових знань, але експерти вважають, що та подібні інструменти поки що не працюють.

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