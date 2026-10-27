В Україні розширили онлайн-оплату послуг сервісних центрів МВС

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У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України з 27 жовтня через систему «Платіжний хаб» запровадили можливість онлайн-оплати трьох додаткових послуг: складання теоретичного та практичного іспитів, а також видачі посвідчення водія. Раніше функціонал платформи дозволяв здійснювати електронні розрахунки виключно за реєстраційні дії з транспортними засобами.

Оплата здійснюється під час оформлення послуги адміністратором сервісного центру, який формує платіжний документ із автоматичним визначенням реквізитів та підсумкової суми. Заявник отримує персональний QR-код для сканування та проведення транзакції через банківські мобільні застосунки.

Завдяки автоматичному підтвердженню сплати в електронній базі надання паперових квитанцій більше не вимагається. За даними Головного сервісного центру МВС, станом на 20 жовтня 2026 року через систему «Платіжний хаб» опрацювали понад 440 тисяч запитів на загальну суму майже 360 мільйонів гривень.

Джерело: Головний сервісний центр МВС.

Раніше у Головному сервісному центрі МВС попередили про поширені шахрайські схеми з продажем підроблених водійських посвідчень.

В Україні водіям більше не доведеться чекати щонайменше рік, щоб отримати права на керування вантажівками з важкими причепами. Кабінет Міністрів скасував вимогу щодо року водійського стажу для категорій BE, C1E та CE. Очікується, що це допоможе швидше готувати нових водіїв і частково закрити їхній дефіцит у сфері перевезень та логістики.

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