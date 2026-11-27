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Кабінет міністрів України затвердив зміни до правил кодифікації безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та вибухових речовин під час воєнного стану. Нововведення мають скоротити бюрократичні процедури й прискорити постачання нових зразків оборонної продукції до Сил оборони.

Відповідні зміни до трьох урядових постанов ініціювало Міноборони. Раніше окремі погодження, повторна перевірка результатів випробувань і оформлення однакових документів могли затягувати процес кодифікації.

Це створювало додаткове навантаження на виробників і державного замовника, особливо на тлі зростання потреб українського війська в новому озброєнні та техніці.

Оновлені правила мають спростити процедури, скоротити строки ухвалення рішень і зробити вимоги до виробників зрозумілішими. Зміни стосуються тактичних безпілотників і засобів РЕБ українського виробництва, а також вибухових речовин.

Відтепер безпілотну систему можна буде кодифікувати на підставі документів виробника без попереднього визначення потреби в конкретному зразку.

Для цього більше не потрібно отримувати повідомлення Генерального штабу ЗСУ або відповідного командування про необхідність такого безпілотника.

Для кодифікації засобів радіоелектронної боротьби за результатами спільних відомчих випробувань запровадили спрощену процедуру.

Якщо відповідний акт підтверджує, що характеристики та комплектація засобу відповідають технічним умовам, Міноборони проводитиме кодифікацію на підставі цього акта та передбачених процедурою документів.

Додаткову перевірку відповідності технічним вимогам Міноборони та Генерального штабу в такому випадку не проводитимуть. Також заборонено вимагати від виробника додаткові документи.

Для засобів РЕБ, які проходять кодифікацію без спільних відомчих випробувань, визначили окремий перелік документів. Виробник має подати до Міноборони:

інформацію про характеристики засобу;

технічні умови;

програму та методики випробувань;

акт і протоколи заводських випробувань.

Документи можна надсилати поштою або електронною поштою. За цією процедурою зразок має відповідати технічним вимогам Міноборони та Генерального штабу.

Уряд визначив конкретні строки для оформлення нових зразків оборонної продукції:

10 днів — для кодифікації засобів РЕБ за результатами спільних відомчих випробувань. Строк відраховують із дня надходження акта та необхідних документів;

10 робочих днів — для кодифікації безпілотників за документами виробника. Відлік починається після отримання документів Міноборони.

Перевірка характеристик засобів і результатів випробувань залишається обов’язковою. Водночас за достовірність інформації в документах на засіб РЕБ відповідатиме виробник.

Після кодифікації безпілотної системи або засобу РЕБ Міноборони передаватиме відповідну інформацію Генеральному штабу ЗСУ для введення зразка до штатів і табелів.

Зміни також передбачають новий порядок роботи з технічними умовами на вибухові речовини. Міноборони більше не реєструватиме такі документи самостійно: їх затверджуватиме виробник, після чого подаватиме на реєстрацію та внесення до головного фонду технічних умов України й електронної бази даних «Технічні умови України».

Водночас підтвердження характеристик безпечності та ефективності за допомогою демонстраційних випробувань, а також висновок Міноборони про достатність таких випробувань залишаються обов’язковими умовами кодифікації.

Десятиденний строк кодифікації відраховуватимуть із дня отримання Міноборони технічних умов, затверджених виробником і внесених до відповідного фонду та електронної бази.

Під час воєнного стану технічні умови на оборонну продукцію розробляє та затверджує сам виробник. До фонду й електронної бази їх вносить державне підприємство зі сфери управління Міністерства економіки та довкілля України.

Погоджувати технічні умови з Міноборони чи іншими державними органами не потрібно.

Крім того, для кодифікації боєприпасів скасували окрему перевірку технічних умов державним замовником. Це має додатково скоротити час оформлення оборонної продукції для потреб українського війська.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало тактичний безпілотник «Бебрадрон», який розробила українська компанія BlueBird Tech. Тепер його можуть офіційно постачати Силам оборони та закуповувати за державні кошти. За заявленими характеристиками, дрон може працювати на відстані до 45 км і нести до 7,5 кг корисного навантаження.

За вісім місяців 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання 1526 нових зразків озброєння і військової техніки. Майже 91% із них виготовлені українськими виробниками, зокрема йдеться про різні типи безпілотних систем.

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