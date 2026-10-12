В Україні спростили вирубку дерев для будівництва фортифікацій

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В Україні прискорили процедури вирубування дерев для облаштування оборонних рубежів у прикордонних районах.

Документи на такі роботи розглядатимуть протягом двох робочих днів, а в окремих невідкладних випадках дозволять рубки без лісорубного квитка.

Зміни стосуються територій уздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вони мають скоротити затримки під час будівництва фортифікацій, огорож, просік, прикордонних знаків та інженерних комунікацій.

На територіях активних бойових дій та інших визначених прикордонних ділянках сили оборони зможуть вирубувати й вивозити дерева та чагарники без лісорубного квитка. У таких випадках також дозволяється не проводити попередні обстеження спеціальними комісіями.

У Міністерстві аграрної політики пояснили, що нововведення мають забезпечити швидше облаштування оборонних рубежів і споруд відповідно до оперативної ситуації.

Джерело: Міністерство аграрної політики та продовольства України

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