В Україні спростили зняття арешту з рахунків: що зміниться для боржників

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Із 23 жовтня арешт із банківських рахунків після повного погашення боргу зніматимуть автоматично, без звернення до виконавців і подання квитанцій.

Новий механізм діятиме для боргів до 86 470 грн. Після підтвердження оплати система сформує повідомлення того ж дня, а банк має зняти арешт не пізніше наступного дня.

Також поріг боргу для стягнення єдиного житла підвищили з 20 до 50 мінімальних зарплат — до 432 350 грн.

Для військовослужбовців під час воєнного стану та протягом року після його завершення передбачили захист єдиного житла від стягнення за борги, крім визначених законом винятків.

Джерело: Міністерство юстиції України.

Рахунки ДП «Укрспирт» арештовані згідно з рішенням держвиконавця від 24 травня. Компанія повідомляє, що рахунки були заблоковані в рамках примусового виконання Держвиконавчою службою рішення від 11 вересня 2014 року про стягнення штрафів на суму 186,96 млн грн.

Бюро економічної безпеки арештувало майже 820 ювелірних виробів на підприємстві «Ювелірна фабрика «Мальва» у Вінниці в межах розслідування ймовірного ухилення від сплати податків на 9,9 млн грн. За версією слідства, підприємство могло використовувати схему штучного дроблення бізнесу.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на продаж 100 арештованих залізничних вагонів російського походження. До лота увійшли 80 напіввагонів для промислових і сипких вантажів та 20 критих вагонів. За даними відомства, їхній технічний стан під час візуального огляду оцінили як добрий або задовільний.

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