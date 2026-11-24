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В Україні планують запустити інтерактивну карту нерухомості, яку можна переобладнати для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Сервіс дозволить переселенцям самостійно шукати будівлі, переглядати їхній стан та оцінювати можливості для заселення.

За словами голови профільного комітету Верховної Ради Олени Шуляк, уже обстежено майже 4 тисячі об’єктів нерухомості. Інформацію про них хочуть зібрати на одній платформі, яку планують створити за підтримки міжнародних партнерів без додаткових витрат із держбюджету.

У деяких громадах Вінницької, Одеської та Хмельницької областей через переселення населення кількість жителів зросла на 25–30%, що створює додаткове навантаження на житлову інфраструктуру, медицину та сферу послуг.

Джерело: Олена Шуляк

Кабмін збільшив субвенцію місцевим бюджетам на придбання будинків для внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб.

У Змієві Харківської області колишній інтернат реконструюють під житло для 222 внутрішньо переміщених осіб. На роботи з місцевого бюджету планують витратити майже 388 млн грн, а журналісти «Наших грошей» заявляють про можливе завищення цін на будматеріали та вартість квартир, яка значно перевищує ціни на місцевому ринку.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий факт системного ігнорування потреб внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області.

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