В Україні створять інтерактивну карту житла для переселенців
В Україні планують запустити інтерактивну карту нерухомості, яку можна переобладнати для проживання внутрішньо переміщених осіб.
Сервіс дозволить переселенцям самостійно шукати будівлі, переглядати їхній стан та оцінювати можливості для заселення.
За словами голови профільного комітету Верховної Ради Олени Шуляк, уже обстежено майже 4 тисячі об’єктів нерухомості. Інформацію про них хочуть зібрати на одній платформі, яку планують створити за підтримки міжнародних партнерів без додаткових витрат із держбюджету.
У деяких громадах Вінницької, Одеської та Хмельницької областей через переселення населення кількість жителів зросла на 25–30%, що створює додаткове навантаження на житлову інфраструктуру, медицину та сферу послуг.
Джерело: Олена Шуляк
Кабмін збільшив субвенцію місцевим бюджетам на придбання будинків для внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб.