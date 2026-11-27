0:00 / 0:00

Внаслідок повномасштабної війни з Росією загинули 224 працівники ДП «Ліси України», які стали на захист держави. Щоб увічнити пам’ять про кожного з них, лісівники разом із родинами полеглих, ветеранами, учнівськими лісництвами та місцевими громадами створюють живі меморіали — «Ліси пам’яті».

Лише цього року в Україні заклали 14 таких лісових ділянок.

Кожну з них позначають пам’ятним знаком або табличкою, які встановлюють поруч із лісовою дорогою чи стежкою, що веде до меморіального насадження.

Цієї осені пам’ятні ділянки створили в трьох областях України:

Житомирщина: у Звягельському надлісництві висадили ліс на честь єгеря Червоновольського лісництва Олексія Литвинчука.

Київщина: в Іванківському надлісництві заклали ділянку на згадку про водія пожежної охорони Петра Козленка з позивним «Шкода».

Одещина: в Ізмаїльському надлісництві створили пам’ятний ліс на честь загиблих воїнів-лісівників Ігоря Богданова, Анатолія Шевченка та Івана Зечу.

Цьогоріч акція набула міжнародного масштабу. Європейські колеги та друзі України долучилися до вшанування пам’яті українських захисників на території своїх країн.

Зокрема:

Латвія: у Талсінському краї висадили 2000 сосен. Це перший «Ліс пам’яті» в Європейському Союзі.

Хорватія: українські та хорватські фахівці спільно заклали пам’ятну лісову ділянку в Башке Оштаріє.

Чехія: 11 листопада, у місцевий День ветеранів війни, у лісах Їглави висадили червоні дуби.

Швеція: на півдні країни місцевий лісовласник виділив землю для створення «Лісу пам’яті» та долучився до висаджування дерев разом із дружиною і дітьми.

Загалом в Україні вже створено близько 60 «Лісів пам’яті». Ініціаторами їхнього створення стали ветерани, родини загиблих воїнів та працівники лісового господарства.

Про це повідомляє ДП "Ліси України".

Раніше у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували піронему — незвичайний гриб, який з’являється на згарищах і бере участь у відновленні лісових екосистем. На відміну від більшості знайомих грибів, він не має ніжки та шапинки, а його плодові тіла нагадують маленькі яскраві чашечки.

Читай нас у