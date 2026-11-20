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Україна планує у січні 2027 року запустити програму «Промисловий Рамштайн», яка допоможе підприємствам, що постраждали від російських атак, відновити та модернізувати виробництво.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час Німецько-українського економічного форуму в Берліні.

Програма передбачатиме допомогу українським компаніям у придбанні нового обладнання, відновленні виробничих потужностей та їхній модернізації. За словами Корецького, Німеччина вже зробила внесок у цю ініціативу.

Окремим пріоритетом уряд визначає розширення економічної співпраці з Німеччиною, зокрема залучення німецьких підприємств до спільних інвестиційних проєктів і майбутньої відбудови України.

Прем’єр наголосив, що підготовку інвестиційних проєктів необхідно починати вже зараз, не чекаючи завершення війни, адже розробка документації, оцінка економічної доцільності, вибір технологій та пошук партнерів потребують часу.

Джерело: Укрінформ.

Кабінет міністрів ухвалив експериментальний порядок, який дозволяє підприємствам критичної інфраструктури долучатися до державної системи протиповітряної оборони (ППО) під керівництвом військового командування.

На засіданні уряду були погоджені критерії для реструктуризації боргів підприємствам, чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом і розташована на території активних бойових дій.

У Верховній Раді пропонують переглянути рішення Кабінету міністрів, яке забороняє роботу бізнесу під час повітряної тривоги жовтого рівня за відсутності укриттів. Відповідну рекомендацію надали в парламентському комітеті.

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