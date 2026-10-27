В Україні в середу 28 жовтня очікуються дощі, температура підніметься до +17°

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У середу, 28 жовтня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликі дощі. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 3–8° тепла, а вдень повітря прогріється до +9…+14°. На Закарпатті та в південних областях температура місцями сягатиме +17°.

"В Україні, крім східних, вночі і більшості західних областей, невеликі, на півдні країни місцями помірні дощі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; на Закарпатті та на півдні країни вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°.

У Києві та області завтра прогнозується невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

В Україні протягом тижня буде тепло з дощами в окремих регіонах.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

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