В Україні відкрили перші автобусні маршрути за новою цифровою процедурою

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В Україні відкрили перші міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Через електронний кабінет перевізника вперше оформили маршрути Одеса – Запоріжжя та Ковель – Ужгород.

Відповідні накази підписав міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Водночас ідеться не про створення нового транспортного сполучення між цими містами. Маршрути відкрили в межах уже наявної мережі міжобласних перевезень, застосувавши новий механізм. Він дає змогу перевізникам самостійно ініціювати відкриття маршрутів з урахуванням реального попиту пасажирів та економічної доцільності.

Відкриття маршрутів стало практичним результатом впровадження онлайн-кабінету для автомобільних перевізників. Завдяки новій системі перевізники отримали можливість подавати ініціативи щодо відкриття міжобласних маршрутів повністю в електронному форматі. Весь процес цифровізовано: від подання документів, підписаних кваліфікованим електронним підписом, до погодження маршруту Національною поліцією та ухвалення рішення організатором перевезень.

Нова процедура дає змогу швидше реагувати на зміни пасажирського попиту, розвивати маршрутну мережу там, де вона потрібна людям, а також усуває зайві адміністративні бар’єри для легального бізнесу.

«Ми змінюємо сам підхід до організації автобусних перевезень. Відтепер перевізник, який бачить попит на певному напрямку, має зрозумілий і доступний інструмент для того, щоб запропонувати маршрут, який відповідає потребам пасажирів та є економічно обґрунтованим. Це дозволяє транспортній мережі розвиватися відповідно до реального попиту людей, а не застарілих процедур. Відкриття маршруту є лише першим кроком. Наступний етап – проведення відкритого електронного конкурсу, в якому всі перевізники матимуть можливість взяти участь на рівних умовах», – зазначив перший заступник іністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач.

Мета реформи – створити прозорий і конкурентний ринок автобусних перевезень, де перевізники можуть легально працювати та інвестувати у власний розвиток, а пасажири отримують якісні, безпечні й передбачувані транспортні послуги.

Для пасажирів це означає вищу якість сервісу, сучасніший рухомий склад та більшу відповідальність перевізників. Для держави – прозорий і зрозумілий ринок, що дозволяє ефективніше планувати розвиток транспортної системи. Для бізнесу – можливість оперативно відкривати маршрути, які відповідають реальним потребам людей, та планувати інвестиції у розвиток перевезень.

Відкриття нових маршрутів наочно демонструє, як працюватиме оновлена модель формування маршрутної мережі. Відповідно до чинного порядку відкриття маршруту є першим етапом процедури. Наступний крок – проведення відкритого електронного конкурсу на право його обслуговування. Маршрут буде винесено на конкурс протягом наступних 45 днів, а взяти участь у ньому зможуть усі перевізники, які відповідають встановленим вимогам.

Міністерство закликає автомобільних перевізників користуватися новим цифровим інструментом та долучатися до розвитку легального, безпечного і доступного автобусного сполучення в Україні.

Електронний кабінет відкриття міжобласних маршрутів є складовою комплексної реформи автобусних перевезень. Її перший етап спрямований на створення умов для повністю легальної роботи перевізників: спрощення відкриття маршрутів, запровадження прозорих електронних конкурсів та цифровізацію дозвільних процедур.

Наступним етапом стане посилення контролю за діяльністю нелегальних перевізників. Поєднання цифрових сервісів та ефективного контролю має створити рівні правила гри для всіх учасників ринку та сприяти його подальшій легалізації.

Протягом наступного року Міністерство також планує оцифрувати всі автобусні маршрути. Майбутній реєстр дозволить бачити повну картину маршрутної мережі, аналізувати її ефективність та ухвалювати рішення щодо подальшого розвитку громадського транспорту. Кінцева мета – забезпечити населені пункти України регулярним, доступним і прогнозованим транспортним сполученням.

Онлайн-кабінет для відкриття міжобласних маршрутів розроблено Укртрансбезпекою у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України за підтримки Швейцарії в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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