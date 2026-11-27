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Уряд підтримав зміни до постанови №303, які дозволять державному агентству PlayCity відновити планові перевірки операторів лотерей навіть під час воєнного стану.

Контроль не проводився з 2013 року через відсутність необхідної нормативної бази.

У листопаді 2025 року уряд затвердив ліцензійні умови для проведення лотерей, а у 2026 році бюджет уперше отримав 72,6 млн грн від ліцензійних платежів.

Тепер PlayCity зможе комплексно перевіряти дотримання законодавства та ліцензійних вимог операторами, а також контролювати захист прав учасників лотерей.

Жителька Черкас Світлана виграла 190 тисяч гривень у лотерею. Щасливим для неї став квиток вартістю лише 45 гривень, який вона придбала, довірившись власній інтуїції.

В Україні планують відмовитися від державної лотереї.

Нагадаємо, PlayCity видало ліцензію Українській національній лотереї.

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