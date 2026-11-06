В Україні викрили мережу кол-центрів, які ошукали громадян Німеччини на понад €4 млн

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У межах міжнародної операції Trade правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої ошукали 135 громадян Німеччини. Під виглядом інвестицій у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти зловмисники привласнили понад 4,3 млн євро.

Фігуранти представлялися брокерами або фінансовими консультантами. За допомогою методів соціальної інженерії, IP-телефонії та месенджерів вони переконували потерпілих вкладати гроші через низку фіктивних брокерських платформ.

Після встановлення довірливого спілкування з жертвами шахраї допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках зловмисники також отримували доступ до систем онлайн-банкінгу потерпілих.

Після аналізу отриманої інформації у вересні правоохоронці провели другий етап міжнародної операції.

У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків. Під час слідчих дій вилучили:

майже 600 тисяч гривень;

понад 90 тисяч доларів;

мобільні телефони;

апаратні криптогаманці;

SIM-картки;

комп’ютерну техніку;

документацію та інші речові докази.

За результатами проведених заходів правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної організації. Серед них — організатор мережі та троє виконавців.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Ситуація з поширенням шахрайських колцентрів в Україні виглядає як спрямована російська диверсія, заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати рішення про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка під час голосування у вівторок, 15 вересня, та закони проти колцентрів.

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