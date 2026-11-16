В Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації

У вересні–листопаді 2026 року правоохоронці в різних регіонах викрили військовослужбовців, медиків, підприємців і посередників, які за гроші пропонували оформити фіктивну інвалідність, зняти з розшуку, незаконно звільнити зі служби або допомогти виїхати за кордон.

Суми хабарів становили від 1,5 до 37 тисяч доларів.

Також правоохоронці зафіксували публікацію маршрутів пересування представників ТЦК у закритих спільнотах.

З початку 2026 року підозри оголосили 187 особам у межах 117 кримінальних проваджень. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищила $916 тисяч, €148 тисяч та 890 тисяч гривень.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

У Кривому Розі ексвійськовослужбовця ТЦК підозрюють у вимаганні $28 тисяч за вирішення питання із СЗЧ.

На Донеччині посадовця ТЦК підозрюють в отриманні $15,5 тисяч хабаря.

В Одесі офіцера ТЦК оштрафували на 93,5 тис грн за хабар талонами на дизель.