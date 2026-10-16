В Україні викрили продаж 15 автомобілів, ввезених як допомога ЗСУ

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Директору товариства повідомили про підозру в незаконному продажі 15 автомобілів, які ввезли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Загальна вартість транспортних засобів перевищує 1,6 млн грн, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, у 2023 році підозрюваний організував ввезення автомобілів із Польщі за підробленими листами від імені громадської організації, яка забезпечує підрозділи Сил оборони. На кордоні транспорт декларували як гуманітарну допомогу для конкретних військових частин, однак до військових він не потрапляв.

Водії, які не знали про протиправну схему, безоплатно доставляли автомобілі в Україну, вважаючи, що допомагають військовим. Натомість транспорт доправляли на майданчик у Києві та продавали через спеціалізований інтернет-ресурс від імені товариства.

Загалом, за даними слідства, було продано 15 автомобілів на понад 1,6 млн грн. Зокрема, у травні 2023 року Range Rover і Nissan Navara продали за 10 тис. євро, у червні Mitsubishi Pajero — за 171 тис. грн, а в грудні Volkswagen Touareg — за 186 тис. грн. За останні два автомобілі покупці перерахували кошти безпосередньо на банківські рахунки підозрюваного.

Дії директора ТОВ кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у великому розмірі під час воєнного стану. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 998 400 грн.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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