В Україні викрили схему продажу гуманітарних авто для ЗСУ: вилучили 49 машин
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Правоохоронці викрили батька та сина, яких підозрюють в організації схеми ввезення автомобілів з Європи під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ з подальшим продажем цивільним покупцям.
За даними слідства, автомобілі ввозили в Україну через благодійні фонди без сплати митних платежів, а потім продавали через тематичні групи в месенджерах замість передання Силам оборони.
Наразі правоохоронці підтвердили продаж 29 автомобілів. Під час перших обшуків вилучили ще 49 машин, підготовлених до продажу.
Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Джерело: Бюро економічної безпеки України
У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ. Загальна сума його «заробітку» на таких оборудках перевищила 15 тисяч доларів.
Суд у Харкові змінив запобіжний захід автоблогерці та керівниці благодійного фонду, яку підозрюють у продажі автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для ЗСУ. Тепер вона перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави майже в мільйон гривень.
До України 27 квітня 2026 року доставили організатора злочинної схеми, яка діяла під виглядом постачання автомобілів для ЗСУ. За даними слідства, зловмисники систематично виманювали гроші у громадян, зокрема у військовослужбовців.