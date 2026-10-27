В Україні викрили схему продажу гуманітарних авто для ЗСУ: вилучили 49 машин

Правоохоронці викрили батька та сина, яких підозрюють в організації схеми ввезення автомобілів з Європи під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ з подальшим продажем цивільним покупцям.

За даними слідства, автомобілі ввозили в Україну через благодійні фонди без сплати митних платежів, а потім продавали через тематичні групи в месенджерах замість передання Силам оборони.

Наразі правоохоронці підтвердили продаж 29 автомобілів. Під час перших обшуків вилучили ще 49 машин, підготовлених до продажу.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Джерело: Бюро економічної безпеки України