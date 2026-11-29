У понеділок, 30 листопада, в Україні очікується невелика хмарність і переважно суха погода. Вночі температура в окремих регіонах опуститься до 17° морозу, а на дорогах західних і центральних областей місцями утвориться ожеледиця. Невеликий сніг та мокрий сніг можливі лише на крайньому півдні країни.

За прогнозом Українського гідрометцентру, більшість регіонів проведе день без опадів. Небо буде переважно малохмарним, однак на крайньому півдні місцями може пройти невеликий сніг або мокрий сніг. Водіям варто бути уважними на дорогах західних і центральних областей, де подекуди прогнозують ожеледицю. Через слизьке покриття слід дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Вітер переважно північно-східний, на заході країни — південно-східний, зі швидкістю 5–12 м/с. У південних областях пориви сягатимуть 15–20 м/с, а в Криму та на Приазов’ї — до 22 м/с. Найхолодніше буде вночі. У більшості областей температура становитиме 4–9° морозу. У західних, центральних та Сумській областях місцями стовпчики термометрів опустяться до 12° морозу, а в Карпатах — до 13–17° нижче нуля.

Удень також збережеться мінусова температура — від 0 до 5° морозу. Трохи тепліше буде на Закарпатті та крайньому півдні, де повітря прогріється від 2° морозу до 3° тепла.

Погода в Києві та області

У Києві та Київській області 30 листопада опадів не очікується. Вітер буде північно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с. У столиці вночі прогнозують 5–7° морозу, а вдень — 1–3° морозу. На Київщині нічна температура становитиме 4–9° морозу, денна — від 0 до 5° нижче нуля. Тож попри переважно суху погоду, ніч і ранок будуть морозними. Особливо уважними варто бути водіям у регіонах, де можливе утворення ожеледиці. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

У неділю, 29 листопада 2026 року, на території України прогнозується мінлива хмарність переважно без опадів, лише в Криму місцями можливі невеликий сніг та дощ, повідомив Укргідрометцентр. У більшості західних і центральних областей на дорогах місцями утвориться ожеледиця, а в Карпатах уночі та вранці очікується туман.

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