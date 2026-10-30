В Україні водій встановив рекорд за кількістю порушень ПДР, отримавши понад 800 штрафів

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У 2026 році щодо 50 водіїв, які найбільше затримують сплату штрафів за порушення правил дорожнього руху, відкрили 6 235 виконавчих проваджень. Майже 77% із них станом на жовтень залишаються незакритими. Водночас загалом від початку року до реєстру додалося 395 780 штрафів за порушення ПДР.

Майже третина всіх проваджень щодо 50 найбільших боржників припадає лише на п’ятьох людей — загалом 2 034 справи.

Абсолютним рекордсменом став водій, щодо якого у 2026 році відкрили 825 виконавчих проваджень. Із них 98% досі залишаються активними.

Другий боржник у рейтингу має 383 провадження, з яких незакритими залишаються 95%. Ще по 280 проваджень припадає на третього та четвертого водіїв. У першого з них активними є 96% справ, а в другого — 100%.

Загалом у 58% найбільших боржників усі виконавчі провадження, відкриті цьогоріч, досі залишаються активними.

Водночас є й ті, хто повністю розрахувався з державою: четверо водіїв сплатили всі штрафи та не мають жодного незакритого провадження за 2026 рік. Ще один боржник із 225 провадженнями має лише чотири активні справи.

Середній вік водіїв, які потрапили до цьогорічного рейтингу найбільших боржників, становить 41 рік. Наймолодшому порушнику — 22 роки, найстаршому — 63.

Найбільше боржників — у віковій категорії від 41 до 50 років. Це 17 водіїв, на яких припадає 2 526 виконавчих проваджень.

Ще 16 людей віком від 31 до 40 років мають разом 1 794 провадження.

Станом на жовтень 2026 року до реєстру додалося 395 780 штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Водночас 50 водіїв, які мають активні виконавчі провадження за всі попередні роки, накопичили загалом 21 443 штрафи. У середньому це 429 штрафів на одну людину.

За результатами дослідження, найбільшу кількість штрафів має водій, який також очолив рейтинг за кількістю штрафів, отриманих у 2026 році. Загалом на його рахунку 1 482 порушення.

Наступні позиції посідають водії з 1 366, 1 057, 856 та 808 штрафами відповідно.

Станом на жовтень у Єдиному реєстрі боржників налічується 2 029 240 виконавчих проваджень щодо несплачених штрафів за порушення ПДР.

У «Опендатабот» також звернули увагу, що два рейтинги — топ-50 боржників за кількістю виконавчих проваджень, відкритих у 2026 році, та топ-50 водіїв за загальною кількістю накопичених штрафів — не збігаються.

Це означає, що найбільша кількість нових виконавчих проваджень за рік не обов’язково свідчить про найбільшу загальну кількість штрафів, накопичених водієм за весь час.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Раніше інспектори відділу контролю на автомобільному транспорті розшукали та притягнули до адміністративної відповідальності трьох водіїв маршрутних автобусів після оприлюднення відео з їхніми порушеннями у мережі Інтернет.

84% українців виступають за позбавлення водійських прав людей, які систематично допускають небезпечні порушення правил дорожнього руху.

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