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Українські та шведські медики вперше в Україні виконали дві операції в межах пілотної програми безоплатного остеоінтегративного протезування ветеранів. Під час втручань пацієнтам встановили спеціальні імпланти безпосередньо в кістки, що дозволить закріплювати протези кінцівок.

Два втручання виконали фахівці Черкаської обласної лікарні спільно зі шведськими колегами. Пацієнтами стали двоє ветеранів, які втратили кінцівки під час війни.

«Першим прооперували 40-річного Олександра Татарчука. У лютому 2022 року він повернувся з Польщі, щоб стати на захист України. Уже за два тижні після початку служби зазнав тяжкого поранення та втратив руку. Згодом отримав протез, однак через високий рівень ампутації користуватися ним було складно. Тепер Олександру встановили спеціальний імплантат у кістку, до якого після періоду відновлення кріпитиметься протез руки», - зазначив Ляшко.

Ще одне втручання провели 23-річному ветерану з Кіровоградської області. Йому встановили імплантат, до якого згодом прикріплять протез ноги.

До кінця тижня заплановані ще три операції.

«Остеоінтегративне протезування передбачає кріплення протеза безпосередньо до імплантата, встановленого в кістку, без використання традиційної гільзи. Такий метод може бути альтернативою для людей, які через особливості ампутації або стан кукси не можуть повноцінно користуватися звичайним протезом», - повідомив Ляшко.

Водночас, за словами очільника МОЗ, це хірургічне втручання, яке проводиться виключно за медичними показаннями. Рішення ухвалюється індивідуально після комплексної оцінки фахівців, зокрема можливості використання інших видів протезування, потенційних ризиків та очікуваних результатів. Остаточне слово — за самою людиною.

У вересні уряд запустив дворічний пілотний проєкт, завдяки якому остеоінтегративне протезування повністю фінансується державою. Операцію та подальшу реабілітацію оплачує НСЗУ. На систему кісткової фіксації для кожного пацієнта передбачено 1,2 млн грн. Виготовлення, підбір та обслуговування самого протеза фінансує Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляє у Фейсбуці.

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