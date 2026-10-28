В Україні з 28 жовтня починають запускати опалення в житлових будинках
Через похолодання та прогнози синоптиків у кількох областях України вирішили розпочати подачу тепла до житлових будинків із 28 жовтня. Опалювальний сезон стартує раніше з огляду на зниження температури повітря.
Про початок опалювального сезону для населення повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради (ТМР).
«Через зниження середньодобової температури повітря 28 жовтня з 9:00 на території Тернопільської міської територіальної громади розпочинається опалювальний період», — розповіли громадянам.
Уточнюється, що відповідне рішення схвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради.
Тим часом у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» нагадали, що запуск системи опалення — технологічний процес, який потребує часу.
Через це тепло надходитиме до осель поступово.
Місцевих мешканців також попросили забезпечити доступ працівникам аварійних служб до будинків і помешкань для проведення необхідних робіт у разі виникнення несправностей під час запуску опалення.
«Працівники теплопостачальних підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити належну роботу котелень і подачу тепла до осель тернополян», — наголосили у ТМР.
Якщо в багатоквартирному будинку виникнуть проблеми з опаленням, зокрема через потрапляння повітря в систему, мешканцям радять звертатися:
до підприємства, яке обслуговує будинок;
до об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).
Про початок опалювального сезону з 28 жовтня повідомив також Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.
«Департаменту інфраструктури міста (В. Новачок), міському комунальному підприємству "Хмельницьктеплокомуненерго" (В. Скалій) провести поетапне включення опалення житлових будинків міста та всіх інших споживачів з 28.10.2026 року», — йдеться у відповідному розпорядженні посадовця.
Уточнюється, що спеціалісти повинні забезпечити цілодобову роботу обслуговуючого персоналу на період включення котелень та теплових мереж.
«Будемо вмикати поетапно, але оперативно», — наголосив Симчишин.
Якщо проблеми з подачею теплоносія до осель триватимуть понад дві доби від початку опалювального сезону, місцевим мешканцям радять звертатися:
до оперативних служб міської ради за номером 1580;
до комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго»;
до управляючих компаній.Джерело: РБК-Україна
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