У п’ятницю, 27 листопада, у Мостиськах на Львівщині перепоховали останки 115 військовослужбовців Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року. Перед церемонією в місцевому костелі відслужили панахиду, а потім воїнів із військовими почестями поховали на міському кладовищі. На церемонію прибули представники України та Польщі.

Перепоховання стало результатом спільної роботи українських і польських фахівців, які займалися пошуком останків та підготовкою до церемонії. У заході взяли участь представники обох держав. Україну представляли керівник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, його заступники Юлія Гнатюк і Тиміш Мартиненко-Кушлянський, керівниця профільного управління УІНП Вікторія Яременко, а також перший заступник міністра культури Іван Вербицький.

Від польської сторони були присутні представники Інституту національної пам’яті Польщі, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч та державний секретар Канцелярії президента Польщі Войцех Коларський.

Під час церемонії очільник УІНП Олександр Алфьоров наголосив, що гідне поховання загиблих є важливим для збереження історичної пам’яті та розвитку співпраці між двома країнами. За його словами, на цю подію чекали десять років. Тому перепоховання стало важливим кроком, який дає змогу продовжити спільну роботу України та Польщі над вшануванням загиблих.

Як знайшли останки польських військових

Церемонії передували пошукові роботи та ексгумація. У серпні-вересні 2026 року фахівці працювали на старому Голосківському кладовищі у Львові. Дослідження проводили за підтримки та під наглядом спеціалістів Українського інституту національної пам’яті. Після завершення робіт останки 115 польських військовослужбовців підготували до перепоховання. Таким чином, більш ніж через 87 років після загибелі вони отримали місце спочинку з належними почестями.

Організацію поховання сторони узгодили 14 жовтня 2026 року у Львові. Тоді відбулася перша за тривалий час офіційна робоча зустріч керівництва українського та польського інститутів національної пам’яті. Саме ця домовленість стала одним із важливих етапів підготовки церемонії.

Україна та Польща продовжують пошукові роботи

Перепоховання у Мостиськах стало частиною ширшої українсько-польської співпраці щодо пошуку та гідного поховання загиблих. Зокрема, на початку листопада 2026 року пошукові дослідження проводили на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Нині ця місцевість входить до села Садове Коропецької громади Чортківського району.

Там шукали останки мешканців, які загинули в лютому 1945 року. До робіт долучилися українські та польські фахівці. Серед них — представники товариства «Волинські старожитності», Поморського медичного університету в Щецині, фундації «Свобода і Демократія» та польського Інституту національної пам’яті. В Українському інституті національної пам’яті пояснили, що ці дослідження є частиною виконання домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань.

Спільні пошуки та перепоховання мають важливе значення для обох країн. Вони дають змогу встановити долю загиблих, повернути імена тим, чиї останки десятиліттями залишалися невпізнаними, та забезпечити їм належне місце спочинку. Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

На Волині 30 серпня відбулася церемонія перепоховання останків 55 польських жертв Волинської трагедії. Їх виявили під час цьогорічних ексгумацій на території колишнього села Острівки, де загинули його мешканці. Поховання провели на місцевому кладовищі.

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