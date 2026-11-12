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Упродовж жовтня в Україні зареєстрували 12 випадків отруєння чадним газом. Серед постраждалих — четверо дітей.

МОЗ зауважує, що випадки отруєння чадним газом пов'язані з облаштуванням будинків генераторами, пічками та іншими приладами для обігріву.

"Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, тому людина не може відчути його у повітрі. Навіть невелика концентрація газу може бути небезпечною для здоров'я, а отруєння – розвинутися за лічені хвилини", – повідомляє відомство.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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