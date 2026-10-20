В Україні зафіксували аномальне жовтневе тепло на 5°C вище кліматичної норми

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Попри перші нічні заморозки та мокрий сніг у Карпатах, у деяких регіонах України середні температури в жовтні перевищують кліматичну норму на 5°C. Найближчим часом синоптики також прогнозують більше сонячних днів.

Про це повідомив очільник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань у Facebook.

Експерт розповів, що «аномальне тепло, яким ми зараз зігріваємось, транспортував із Прикаспійської низовини південний циклон».

Він нагадав, що впродовж минулих вихідних середньодобова температура в регіоні становила +12...+14 °С.

«А це вище норми на 5 °С та більше відповідає клімату другої половини вересня», — зауважив керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології.

Синоптик повідомив, що «епізод сірої туманної сирості завершився», оскільки «синоптична ситуація перебудовується».

«Останній із серії південних циклонів втрачає активність і домінантом у формуванні погоди нашого регіону (Черкаської області) на тривалий час стає антициклон "Gerhard"», — наголосив Постригань.

Він забезпечить «погожу, по-вересневому теплу погоду, приємним бонусом стане більше сонячних годин».

«За попередніми прогностичними розрахунками, до кінця поточного тижня доступ арктичного холоду залишатиметься заблокованим», — поділився спеціаліст.

Він уточнив, що вітри «продовжать постачати прогріте повітря», але вже із Середземномор’я та Балкан.

«Така погода сприятиме економії енергоресурсів на обігрів приміщень і дасть змогу ще трохи відтермінувати початок опалювального сезону», — зауважив Постригань.

Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду.

Нагадаємо, що найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України. На покращення погодних умов, за прогнозом синоптика, можна розраховувати лише наступного тижня.

У частині Тихого океану на схід від міжнародної лінії зміни дат у неділю зафіксували рекордний показник накопиченої енергії циклонів (ACE), що враховує швидкість вітру та тривалість штормів. Попередній рекорд, установлений 2018 року, перевищила зона, де формуються шторми, здатні рухатися в напрямку Гаваїв, Мексики та західного узбережжя США.

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