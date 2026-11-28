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Посланець президента США Дональда Трампа з питань мирного врегулювання Джаред Кушнер зазнав критики через свої висловлювання про переговори щодо завершення війни та президента РФ Володимира Путіна.

В Україні та серед європейських союзників дедалі частіше звучать заклики відсторонити його від переговорного процесу з Москвою.

Зокрема, голова парламентського комітету з питань закордонних справ Олександр Мережко заявив, що Кушнера та Стіва Віткоффа необхідно замінити. На його думку, їхній підхід до переговорів становить небезпеку для України та американських національних інтересів, а позиція щодо України фактично відображає погляди Кремля.

Причиною обурення стали заяви Кушнера в інтерв'ю, де він сказав, що Путін проявив стриманість, не застосувавши ядерну зброю. Також американський посланець охарактеризував війну, розпочату Росією у 2022 році, як конфлікт, що фактично перетворився на опосередковану війну, в якій Європа фінансує та озброює Україну проти Росії.

Як зазначає Politico, ці висловлювання викликали особливе обурення в Києві. Інтерв'ю також стало рідкісною можливістю детальніше ознайомитися з поглядами Кушнера на міжнародну політику, зокрема щодо України, Ірану та Гази. Він також висловив переконання, що найціннішим експортом США є капіталізм.

Джерело: Politico.

Європейські дипломати критикують ідею Джареда Кушнера щодо гарантій безпеки для України, які могли б базуватися на принципах 5-ї статті НАТО.

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх місяців неодноразово порушували на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн питання можливого вступу Києва до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не погодиться навіть на так зване «квазичленство» України в НАТО. За його словами, будь-які формули, які передбачають такий статус для Києва, є неприйнятними для Кремля.

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