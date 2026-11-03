В Україні залишаються понад 1,6 тисячі торговельних марок з власниками в РФ та Білорусі, — дослідження

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Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні залишалися чинними понад 234 тисячі торговельних марок. При цьому 1299 із них належать російським фізичним або юридичним особам, ще 312 мають серед власників громадян чи компанії з Білорусі.

Загалом від 1992 року до вересня 2026-го в Україні зареєстрували майже 394 тисячі торговельних марок. На початок жовтня 2026 року чинними залишалися понад 234 тисячі з них.

За даними дослідження, 78% чинних торговельних марок мають українських власників. Серед іноземних країн за кількістю власників лідирують США, Кіпр, Швейцарія та Велика Британія.

Водночас у переліку досі присутні торговельні марки, пов’язані з російським і білоруським бізнесом:

1299 торговельних марок належать російським фізичним або юридичним особам;

312 торговельних марок мають серед власників громадян або компанії з Білорусі.

Найбільші портфелі торговельних марок зосереджені в компаніях, які працюють у харчовій промисловості, телекомунікаціях і фармацевтиці.

Аналітики також дослідили зв’язки компаній із корпоративними групами, представленими в системі YouControl. До 2030 таких груп входять 4774 компанії з досліджуваної вибірки — це 22% від загальної кількості.

Водночас ці зв’язки не є взаємовиключними: одна компанія може входити до кількох корпоративних груп, а одна група — об’єднувати декілька компаній, які володіють торговельними марками.

За кількістю компаній-власників у дослідженні лідирують:

«Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) — 64 компанії; «Приват» — 60 компаній; «Драгон Капітал» — 34 компанії; «ІстВан» і «Груп ДФ» — по 30 компаній.

Окремо аналітики звернули увагу на санкційні зв’язки ключових осіб двох бізнес-груп. Зокрема, під санкціями РНБО перебувають ключові особи групи «Приват» — Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а також «Груп ДФ» — Дмитро Фірташ.

За інформацією YouControl, 159 українських компаній — власників чинних торговельних марок — мають у структурі власності представників Росії.

Серед прикладів, наведених у дослідженні:

ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» володіє 45 торговельними марками. Його акціонером є російська компанія «Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія».

ТОВ «Омніфарма Київ» має у своєму портфелі 19 торговельних марок. Серед засновників або учасників компанії зазначена громадянка Росії Наталія Філатова.

Крім того, ще 110 компаній із досліджуваної вибірки входять до міжнародних холдингів або груп, серед учасників яких є юридичні особи, зареєстровані в Росії.

Як приклад аналітики наводять ТОВ «Сандора», яке входить до переліку дочірніх компаній PepsiCo, Inc. Серед інших компаній у цьому переліку є російські юридичні особи. Такі дані містяться в документах Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) станом на 27 грудня 2025 року.

Майже половина юридичних осіб — власників торговельних марок (48,5%) — зареєстрована в Києві та Київській області. Зокрема, у столиці налічується 9,2 тисячі таких компаній, а в області — 1,2 тисячі.

Серед інших регіонів за кількістю компаній-власників лідирують:

Львівська область — 1,5 тисячі;

Дніпропетровська область — 1,4 тисячі;

Одеська область — 1,4 тисячі;

Харківська область — 1,3 тисячі.

За даними дослідження, найбільше компаній — власників торговельних марок — працюють у торгівлі та переробній промисловості.

Розподіл за основними сферами діяльності має такий вигляд:

Торгівля — 23%. Найбільше компаній займаються оптовим продажем фармацевтичних товарів і будівельних матеріалів.

Переробна промисловість — 22,9%. Переважають виробники продуктів харчування та напоїв.

IT та телекомунікації — близько 10%.

Професійна, наукова та технічна діяльність — 9%.

Операції з нерухомістю та будівництво — понад 9%.

Таким чином, дослідження YouControl засвідчило, що попри переважання українських власників торговельних марок, на українському ринку досі залишаються бренди та компанії, пов’язані з російським і білоруським капіталом.

Про це йдеться в дослідженні YouControl.

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