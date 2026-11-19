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Кабінет міністрів затвердив єдині правила визначення стратегічних і критичних корисних копалин в Україні.

Новий підхід дасть змогу оцінити, які природні ресурси мають найбільше значення для української промисловості та щодо яких із них існує ризик дефіциту через перебої з постачанням. Це допоможе визначити залежність економіки від окремих видів сировини та вчасно реагувати на потенційні загрози.

Методика охоплює металічні руди, неметалічні корисні копалини загальнодержавного значення та їхні корисні компоненти. За нею формуватимуть переліки стратегічної та критичної сировини, а також оцінюватимуть ризики перебоїв із постачанням як самих копалин, так і продукції їхньої переробки.

Результати оцінювання використовуватимуть для підготовки заходів, які допоможуть запобігати дефіциту сировини та реагувати на перебої. Єдині правила також мають зробити зрозумілішими критерії, за якими держава визначатиме значення тих чи інших ресурсів.

"Для промисловості стабільне постачання сировини — одна з умов безперервної роботи. Єдина методика допоможе визначати, від яких ресурсів залежить виробництво, і завчасно оцінювати, де перебої з постачанням можуть мати найбільші наслідки", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Для компаній, які планують вкладати кошти у видобуток і переробку корисних копалин в Україні, методика має встановити зрозумілі правила визначення стратегічного та критичного значення ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля.

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