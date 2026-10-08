В Україні запустили серійне виробництво дрона Мара з аеростатом

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Конструкторське бюро «Український Маріуполь» розпочало серійне виробництво літакового безпілотника «Мара», який працює у зв’язці з логістичним аеростатним комплексом «Балун».

За даними розробників, система може доставляти засіб ураження на відстань до 1000 км на висоті понад 10 км. Після досягнення необхідної зони дрон відділяється від аеростата та продовжує політ у керованому режимі.

Вартість комплексу оцінюють до $6 тисяч. У КБ заявляють, що «Мара» та «Балун» уже пройшли бойові випробування, а результати застосування зафіксували на тимчасово окупованих територіях Криму та Бердянська.

Розробники також стверджують, що система зв’язку та управління була створена власними силами. Частину технічних характеристик комплексу вони наразі не розголошують.

Серійну реалізацію «Мари» планують розпочати вже в середині жовтня. Паралельно КБ готує до серійного виробництва реактивний дрон-перехоплювач «Еверест», запуск якого очікують у листопаді.

Джерело: КБ «Український Маріуполь»

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Раніше Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах дистанційно керований бойовий модуль ШаБля МК19(М). Він має автоматичний гранатомет МК19 калібру 40 мм.

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