В Україні зарезервують паркомісця для водіїв з дітьми

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Кабінет Міністрів України схвалив постанову Міністерства внутрішніх справ про запровадження спеціальних паркувальних місць для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

На паркувальних майданчиках облаштують щонайменше 5% таких місць від загальної кількості, але не менше одного, і вони повинні розташовуватися не далі ніж за 50 метрів від в’їзду. Для цього вводяться нові розпізнавальні знаки на автомобіль, спеціальна розмітка та таблички із зображенням дитячого візка.

Водії, які маркують автомобіль цим знаком, зобов'язані мати електронний або паперовий документ, що підтверджує вік дитини.

Джерело: УНН.

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