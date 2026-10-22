В Україні засудили агента російської розвідки за підрив авто воїна ЗСУ

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За матеріалами Служби безпеки України суд виніс ще один обвинувальний вирок учаснику агентурно-бойової групи російської воєнної розвідки (ГРУ). Цей осередок СБУ викрила та нейтралізувала влітку 2024 року на Харківщині.

Тоді правоохоронці затримали всіх чотирьох учасників ворожої групи, які підірвали автомобіль українського військовослужбовця. Унаслідок вибуху воїн дістав тяжкі поранення. За даними СБУ, учасники групи також причетні до підпалів об’єктів «Укрзалізниці».

За матеріалами СБУ, у серпні 2026 року зловмисник отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі засуджений одержав ще один термін у вигляді 15 років позбавлення волі за підпал двох релейних шаф Укрзалізниці.

Нагадаємо, вороже завдання виконував завербований рашистами різноробочий із передмістя Харкова.

До уваги гру рф чоловік потрапив через свого знайомого з Донецька, який входить до складу так званого «спецназу днр» та співпрацює з російською спецслужбою.

Встановлено, що для підпалу релейних шаф агент придбав легкозаймисту суміш, яку у подальшому вилив на електрообладнання.

На підставі нових фактів підривної діяльності агента суд визнав його винним за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (закінчений замах на диверсію, вчинену в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Про це повідомляє Служба безпеки України. СБУ затримала на Полтавщині агента РФ який готував убивство командира військової частини. СБУ затримала агента РФ, який заклав вибухівку біля держустанови у центрі Рівного. Раніше контррозвідка СБУ затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який наводив на Слов’янському напрямку керовані авіабомби та ударні дрони. Агент російських спецслужб змінював місця роботи на підприємствах Дніпра, щоб отримувати інформацію для коригування ударів РФ. Зрештою чоловік влаштувався на підприємство оборонного сектору, де складав детальні схеми цехів і складів.

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