В Україні засудили агентів російського ГРУ за наведення ударів по Слов’янську та Краматорську

0:00 / 0:00

За матеріалами Служби безпеки України двох агентів російської воєнної розвідки засудили до 15 і 10 років позбавлення волі за коригування російських ударів по Донеччині. Зловмисники збирали розвідувальні дані про українських військових у Слов’янську та Краматорську. СБУ викрила їх у вересні 2025 року.

Як встановило розслідування, агенти діяли окремо на різних напрямках фронту, але звітували одному куратору з Росії.

Одним із засуджених виявився завербований російськими спецслужбами житель Слов’янська. Він передавав ворогу інформацію для наведення російських авіабомб і реактивної артилерії по прифронтовому місту.

Щоб приховати свою діяльність, перед виходом на завдання чоловік одягав тактичну форму та видавав себе за військовослужбовця Збройних сил України.

Другий засуджений — житель Краматорська, якого російські спецслужби залучили до співпраці через знайомого. Той є бойовиком збройних угруповань РФ і воює на східному фронті.

За вказівками зв’язкового агент обходив Краматорськ та його околиці. Він відстежував і передавав російській стороні геолокації українських блокпостів і маршрути руху мобільних вогневих груп Сил оборони.

Контррозвідники СБУ задокументували протиправну діяльність обох коригувальників і затримали їх за місцями проживання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони та ноутбуки, які містили докази співпраці з російською воєнною розвідкою — ГРУ РФ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав чоловіків винними за кількома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

частина 3 статті 114-2 — несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Одного з агентів засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Другий, з урахуванням співпраці зі слідством, отримав 10 років ув’язнення.

Досудове розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

За доказовою базою контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав обох чоловіків винними у злочинах проти національної безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Раніше за матеріалами Служби безпеки України суд виніс ще один обвинувальний вирок учаснику агентурно-бойової групи російської воєнної розвідки (ГРУ). Цей осередок СБУ викрила та нейтралізувала влітку 2024 року на Харківщині.

СБУ затримала на Полтавщині агента РФ який готував убивство командира військової частини.

СБУ затримала агента РФ, який заклав вибухівку біля держустанови у центрі Рівного.

Раніше контррозвідка СБУ затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, який наводив на Слов’янському напрямку керовані авіабомби та ударні дрони.

Агент російських спецслужб змінював місця роботи на підприємствах Дніпра, щоб отримувати інформацію для коригування ударів РФ. Зрештою чоловік влаштувався на підприємство оборонного сектору, де складав детальні схеми цехів і складів.

Читай нас у