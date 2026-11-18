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В Україні затримали підозрюваного в масовому надсиланні повідомлень про мінування шкіл, торговельних центрів та інших установ у кількох європейських країнах.

“Спільна слідча група, що складається з представників органів влади Чехії, України, Словаччини та Латвії, за сприяння Євроюсту, встановила особу підозрюваного у липні 2025 року в Дніпрі. Стверджується, що підозрюваний надсилав погрози про вибухи до тисяч шкіл та інших установ у кількох європейських країнах, використовуючи низку адрес електронної пошти та соціальну мережу Telegram щонайменше з 2024 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до того, як правоохоронці змогли допитати підозрюваного, він виїхав до Білорусі. На початку вересня 2026 року його затримали після повернення в Україну.

Після затримання за участю поліцейських із Чехії, Словаччини та Латвії провели необхідні процесуальні дії, зокрема допит підозрюваного та вручення йому документів, на підставі яких офіційно розпочали кримінальне переслідування.

За даними Євроюсту, українська прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду в Дніпрі.

Для розслідування справи правоохоронні органи Чехії, України, Словаччини та Латвії створили спільну слідчу групу за сприяння Євроюсту. Розслідування триває, тому додаткових подробиць наразі не розголошують.

Повідомляється із посиланням на Євроюст, за координації цієї структури розслідування проводять спільно правоохоронні органи чотирьох держав.

Нагадаємо, що Близько 1800 шкіл Італії отримали повідомлення про мінування — UPI.

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