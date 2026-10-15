В Україні затримали ще п'ятьох агентів РФ за підпали військових авто

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала ще п'ятьох людей, яких підозрюють у виконанні завдань Росії. За даними правоохоронців, вони підпалювали автомобілі Сил оборони та волонтерських організацій у різних регіонах України.

Подробиці

Так, на Київщині контррозвідка СБУ викрила працівника поштового відділення з Білої Церкви, який на замовлення РФ влаштував загоряння вантажівки місцевого підприємця-волонтера.

Як з’ясувало розслідування, російські спецслужбісти залучили підпалювача до співпраці через "медову пастку": створили фейковий акаунт дівчини на сайті знайомств, яка переконала його виконувати завдання РФ.

Після вербування агент придбав розпалювач і два рушники, а згодом за відеоінструкцією куратора з РФ підпалив волонтерське авто.

Правоохоронці затримали зловмисника протягом 24-х годин після вчинення злочину.

У Львові контррозвідники СБУ затримали ще одного фігуранта. Ним виявився безробітний з Буковини, який за дорученням рашистів намагався спалити два військових автомобілі.

Задокументовано, що чоловік потрапив до уваги російських спецслужбістів через Телеграм-канали, де шукав "легкі" заробітки під час перебування у Львові.

Для вчинення злочину він спершу узгоджував "об’єкти" із куратором, потім придбав на АЗС бензин, підпалив авто, а момент загоряння зняв на телефонну камеру для "звіту".

Співробітники СБУ затримали фігуранта "по гарячих слідах" після виконання замовлення.

У Запоріжжі затримано завербованого рашистами місцевого безробітного, який підпалив вантажівку у Києві.

Для здійснення правопорушення агент придбав 5 літрів пального на АЗС і підпалив припаркований на узбіччі автомобіль.

У Тернополі викрито студента, якого ворог завербував "під чужим прапором", видаючи себе за правоохоронця, і доручив знищити вогнем два вантажні фургони.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта "на гарячому" під час сеансу відеозв’язку з куратором з РФ, коли він прямував на місце запланованого підпалу.

Також за цією схемою російські спецслужбісти завербували мешканця Кременецького району області. Після цього рашисти замовили йому підпал центрального входу до відділення одного з комерційних банків Тернополя.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони з доказами роботи на ворога, засоби вчинення злочину та одяг, в якому вони вчиняли підпали.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу;

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Крім цього, вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації злочинів як державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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