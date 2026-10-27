В Україні затвердили порядок перевірок тарифів на воду та водовідведення

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НКРЕКП затвердила порядок контролю тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Регулятор перевірятиме документи й розрахунки, на підставі яких державні органи або місцева влада встановлюють вартість цих комунальних послуг.

Перевірки проводитимуть без виїзду на підприємства. НКРЕКП аналізуватиме документи, розрахунки та інші матеріали, на підставі яких ухвалювали рішення про тарифи.

Зокрема, регулятор перевірятиме:

правильність розрахунків;

економічну обґрунтованість витрат, включених до тарифу;

наявність документів, що підтверджують ці витрати;

дотримання законодавства під час встановлення тарифів.

Перевірки можуть бути плановими або позаплановими.

За результатами перевірок НКРЕКП складатиме висновки. Якщо регулятор виявить порушення, він надаватиме рекомендації щодо їх усунення та врахування під час встановлення або перегляду тарифів.

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