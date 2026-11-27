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В Україні на стадії досудового розслідування перебувають 17 310 кримінальних проваджень щодо бізнесу. Це майже у вісім разів більше, ніж до початку повномасштабної війни. Водночас за десять місяців 2026 року правоохоронці зареєстрували 4199 нових справ — на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За січень-жовтень 2026 року в Україні зареєстрували 4199 кримінальних проваджень щодо підприємців і компаній. Це більш ніж у чотири рази перевищує показник 2022 року.

Загалом на стадії досудового розслідування наразі залишаються 17 310 проваджень. До початку повномасштабного вторгнення Росії таких справ було майже у вісім разів менше.

Водночас кількість зареєстрованих і закритих проваджень суттєво відрізняється. За десять місяців 2026 року правоохоронці закрили 1605 справ щодо бізнесу.

У середньому щомісяця реєструють близько 420 нових проваджень, тоді як припиняють розслідування приблизно у 160 справах.

За січень-жовтень 2026 року до суду скерували 1910 кримінальних проваджень щодо бізнесу. Це становить 45% від кількості справ, зареєстрованих протягом поточного року.

Для порівняння, у 2022–2023 роках цей показник становив близько 1%.

Аналітики «Опендатабота» водночас наголошують, що кількість зареєстрованих, закритих і переданих до суду проваджень за певний період не обов’язково стосується одних і тих самих справ. Зокрема, цьогоріч до суду могли скеровувати або закривати кримінальні провадження, відкриті в попередні роки.

За даними «Опендатабота», динаміка реєстрації кримінальних проваджень щодо бізнесу в Україні була такою:

2022 рік — 987 справ;

2023 рік — 2875 справ;

2024 рік — 3687 справ;

2025 рік — 4452 справи.

Найбільшу кількість проваджень на стадії досудового розслідування зафіксували в червні 2025 року — 22 121 справу.

Різке збільшення показника тоді пов’язували з аудитом кримінальних проваджень щодо бізнесу, який ініціювала Генеральна прокуратура. Уже в липні правоохоронці закрили 7018 таких справ.

Про це свідчать дані «Опендатабота».

У 2026 році умови ведення бізнесу погіршилися у трьох із чотирьох досліджуваних регіонів України. Найнижчі оцінки підприємці поставили Харкову, Дніпру та Одесі. Водночас Львів зберіг відносно стабільні позиції. Головною проблемою компаній у всіх регіонах залишається дефіцит працівників.

Нагадаємо, уряд продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог захисту працівників і відвідувачів під час жовтого рівня повітряної загрози, повідомило Міністерство економіки України.

Раніше у Верховній Раді пропонували переглянути рішення Кабінету міністрів, яке забороняє роботу бізнесу під час повітряної тривоги жовтого рівня за відсутності укриттів. Відповідну рекомендацію надали в парламентському комітеті, згодом за неї проголосували у залі.

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