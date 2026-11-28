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Гуртові ціни на якісну ріпчасту цибулю в Україні за останній тиждень підвищилися в середньому на 11% і сягнули 10–16 грн за кілограм. Водночас столовий буряк за цей період подешевшав на 16% – до 6–12 грн/кг.

Основною причиною подорожчання цибулі стало помітне зростання попиту на тлі обмеженої пропозиції якісної продукції. Багато фермерів і надалі не поспішають продавати запаси зі сховищ.

Аналітики зазначають, що підвищення цін відбувається лише в сегменті продукції високої якості. Наразі цибуля в Україні коштує в середньому у 2,6 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас експерти ринку вважають, що нинішня ситуація має ознаки штучно створеного дефіциту.

Інша тенденція спостерігається на ринку столового буряка. Його гуртові ціни за тиждень знизилися в середньому на 16% – до 6–12 грн/кг. Це пов’язують зі збільшенням пропозиції овочу за умов стриманого попиту.

Попри здешевлення, більшість власників якісного буряка воліють поки не продавати продукцію, очікуючи подальшого зростання цін. Загалом відпускні ціни на столовий буряк приблизно на 20% вищі, ніж наприкінці листопада 2025 року.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що до кінця року в Україні можуть зрости ціни на низку продуктів. Зокрема, соняшникова олія може подорожчати приблизно на 5%, свинина – до 10%, а молочна продукція – орієнтовно на 20%. Також очікується підвищення цін на овочі, особливо тепличні.

Своєю чергою, президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко прогнозує найближчим часом подорожчання хліба приблизно на 5%.

За його словами, це може статися навіть попри рекордне здешевлення пшениці, адже інші складові собівартості хліба, окрім борошна, суттєво зросли в ціні.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Українські виробники попереджають про необхідність підвищення цін на хліб через перебої з електропостачанням, витрати на пальне та російські атаки. За прогнозами експертів, до кінця 2026 року продукт може подорожчати на 5–10%.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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