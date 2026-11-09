В Україні зростає кількість справ через несплачені податки

За дев’ять місяців 2026 року в Україні відкрили понад 20 тисяч виконавчих проваджень через несплачені податки компаніями. Найбільше нових справ припало на Київ і Дніпропетровську область, а серед підприємств найчастіше фігурували компанії оптової торгівлі.

За даними аналітиків «Опендатаботу», з січня до вересня 2026 року проти українських компаній відкрили 20 364 виконавчі провадження через податкові борги. Ці справи стосуються примусового стягнення коштів, які підприємства не сплатили до бюджету.

Кількість нових проваджень за дев’ять місяців майже зрівнялася з показником за весь 2021 рік. Водночас загальна заборгованість підприємств перед податковою, за наведеними даними, сягнула 263 млрд гривень.

У яких регіонах відкрили найбільше справ

Найбільше нових виконавчих проваджень відкрили проти компаній, зареєстрованих у Києві. За дев’ять місяців там зафіксували 4 160 таких справ. На другому місці — Дніпропетровська область із 3 912 провадженнями. Далі йдуть Київська область, де відкрили 1 352 справи, Одеська — 1 162 та Івано-Франківська — 896.

Таким чином, на п’ять регіонів припадає понад половина всіх нових проваджень щодо примусового стягнення податкових боргів.

Які галузі найчастіше потрапляють у справи

Найбільше нових проваджень стосувалося підприємств оптової торгівлі — 4 249. Це приблизно кожна п’ята справа, відкрита за дев’ять місяців. На другому місці опинилися компанії сільськогосподарської галузі. Проти них відкрили 1 814 проваджень. Ще 1 521 справа стосувалася підприємств, які займаються будівництвом будівель.

До п’ятірки галузей із найбільшою кількістю нових справ також увійшли роздрібна торгівля — 808 проваджень — та операції з нерухомістю — 803.

Які компанії отримали найбільше нових проваджень

Серед окремих підприємств найбільше нових справ за дев’ять місяців відкрили проти Агрофірми Махаринці — 32 провадження. На другому місці — Первомайський гранітно-щебеневий кар’єр із 29 справами. Третю позицію посів Олійноекстракційний завод «Прилуки» — проти нього відкрили 23 провадження.

Ще 20 нових справ стосувалися НВК «Практика», а 19 — Верховинської дорожньої експлуатаційної дільниці Івано-Франківського облавтодору.

Де найбільше активних проваджень

Станом на 19 жовтня 2026 року на користь Державної податкової служби залишалися активними 36 409 виконавчих проваджень. За даними аналітиків, загальна кількість таких справ залишається відносно стабільною. За кількістю активних проваджень перше місце посідає Дніпропетровська область — 6 777 справ. У Києві налічували 4 652 провадження.

До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю активних справ також увійшли Харківська область — 2 036, Івано-Франківська — 1 997 та Київська — 1 820. Серед окремих підприємств найбільше активних проваджень має Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 — 80. Це на одну справу більше, ніж наприкінці 2025 року. Помітно зросла кількість проваджень і проти Рівненського автомобільного ремонтного заводу. Наприкінці минулого року активних справ щодо нього не було, а тепер їх налічується 43.

У Житомирського облавтодору кількість активних проваджень збільшилася з 19 до 42. В Агрофірми Махаринці — з 22 до 34, а в компанії «Біоресурссервіс» — з 21 до 31. Такі дані свідчать про масштаби роботи з примусового стягнення податкових боргів. Водночас саме відкриття виконавчого провадження не означає, що підприємство вже погасило борг або що всі зазначені суми вдалося стягнути. Про це повідомляє Опендатабот.

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