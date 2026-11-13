В Україні зупинили свою роботу ще два підприємства з переробки олійних культур

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Агрохолдинг Kernel повідомив 13 листопада про зупинку всіх своїх заводів і закупівлі насіння. Сьогодні компанія «Потоки» оголосила про зупинку заводу у Дніпрі, а «Дельта Вілмар Україна» — усіх виробничих потужностей. Також NGK припинила закупівлю соняшнику після зупинки Ніжинського жиркомбінату.

Водночас Kernel продовжує відвантажувати продукцію зі складських запасів і виконувати контракти.



Про це повідомляє Latifundist та інформує підприємство «Потоки».

Компанія «Дельта Вілмар Україна» 12 листопада зупинила роботу всіх своїх виробничих потужностей, зокрема олійноекстракційного заводу на Одещині. У коментарі Latifundist представники керівництва пояснили це складною безпековою ситуацією та регулярними аварійними відключеннями електроенергії. Коли підприємство зможе відновити роботу, поки що невідомо. Водночас завод «Потоки» у Дніпрі з 13 листопада призупинив закупівлю та переробку соняшнику. Серед причин такого рішення в компанії назвали перебої з електропостачанням, безпекові загрози та потребу у відновлювальних роботах після попередніх російських обстрілів.

У повідомленні підприємства наголосили, що передусім ідеться про безпеку працівників. Про поновлення виробництва та закупівлі сировини компанія обіцяє повідомити додатково.

Обидва підприємства спеціалізуються на переробці олійних культур, проте їхні виробничі профілі відрізняються. «Дельта Вілмар Україна» є частиною міжнародної агропромислової групи Wilmar International, штаб-квартира якої розташована в Сінгапурі. Компанія належить до найбільших українських виробників олійно-жирової продукції та інгредієнтів для харчової промисловості. Вона переробляє соняшник, сою та ріпак, а також тропічні олії, зокрема пальмову. Крім того, підприємство виробляє маргарини й спеціалізовані жири для харчової галузі. В офіційному каталозі продукції компанії представлена соняшникова олія під брендом Sania, а також маргарин торгової марки «Чумак». Водночас важливо розрізняти ці продукти: «Чумак» у каталозі зазначений саме як маргарин, а не як бренд соняшникової олії виробництва «Дельта Вілмар Україна».

Нагадаємо, що українська аграрна компанія «Кернел» тимчасово зупинила роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів після масованих російських атак. Внаслідок ударів безпілотників пошкоджені виробничі будівлі, обладнання та резервуари підприємств.



Агрохолдинг «Кернел» від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія, вклав близько $40 млн у відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок атак РФ. Про це на Форумі економічної стійкості «Forbes Україна» повідомив генеральний директор компанії Євген Осипов.

Російські війська втретє за останні чотири дні атакували термінал компанії «Кернел» в Одеській області. Через удар безпілотника виникла масштабна пожежа, були серйозно пошкоджені потужності зі зберігання соняшникової олії та перевантажувальна інфраструктура.

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