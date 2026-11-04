В Україну йдуть похолодання та перший сніг: прогноз на 5–7 листопада

0:00 / 0:00

У найближчі дні в Україні знизиться температура повітря, а в окремих регіонах очікуються дощі, мокрий сніг і нічні морози.

У четвер, 5 листопада, переважатиме суха погода з хмарністю та проясненнями. Вночі температура становитиме від +3° до -3°, на крайньому півдні — до +7°. Вдень очікується +4…+9°.

У п’ятницю, 6 листопада, у більшості областей прогнозують невеликі дощі та мокрий сніг. Температура протягом доби становитиме +0…+6°. У Карпатах і на Закарпатті вночі можливі морози до -5°.

У суботу, 7 листопада, місцями очікується невеликий сніг. Уночі він можливий у більшості регіонів, крім західних областей, а вдень — на південному сході. Температура вночі становитиме від +3° до -3°, вдень — від 0° до +6°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Читай нас у