В Україну намагалися ввезти 142 пляшки раритетного італійського вина

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На митному посту «Дякове» у Закарпатській області митники викрили спробу незаконного ввезення 142 пляшок елітного італійського вина, серед яких виявили колекційний зразок 1932 року випуску.

Перевізник намагався приховати алкоголь відомих марок у вантажному відділенні автомобіля серед задекларованих кондитерських, трикотажних і побутових товарів, причому попередня вартість окремих пляшок багаторічної витримки на українському ринку сягає 20–30 тисяч гривень.

На водія склали протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, а всю партію вилучили до рішення суду та проведення експертної оцінки.

Джерело: Державна митна служба України.

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