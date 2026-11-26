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У п’ятницю, 27 листопада, в Україну прийде нова хвиля опадів і похолодання. Дощі та сніг прогнозують у південних, окремих центральних і західних областях. Подекуди опади будуть інтенсивними.

По всій країні переважатиме хмарна погода, а температура повітря продовжить знижуватися. У більшості регіонів стовпчики термометрів удень коливатимуться від -4° до +1°. Тепліше буде лише на півдні країни та Закарпатті.

У Києві завтра буде хмарно. Температура повітря вночі -2°, вдень +1°.

У Львові в п’ятницю буде хмарно. Вночі -2°, вдень -2°, сніг.

У Луцьку буде хмарно, вночі 3°, вдень 0°.

У Рівному завтра буде хмарно, вночі -3°, вдень 0°.

У Тернополі 27 листопада вночі -2°, вдень -2°, хмарно, сніг.

У Хмельницькому протягом дня буде хмарно, вночі -2°, вдень -2°, сніг.

В Івано-Франківську буде хмарно, вночі -1°, вдень 0°, сніг.

В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть вночі +2°, вдень буде +5°, хмарно, дощ.

У Чернівцях у п’ятницю – хмарно, вночі 0°, вдень +1°, мокрий сніг.

У Вінниці завтра буде -2°...-2°, хмарно, сніг.

У Житомирі в п’ятницю вночі -4°, вдень 0°, хмарно.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -1°...-1°, хмарно.

У Черкасах завтра вночі -1°, вдень +1°, хмарно.

У Кропивницькому температура вночі становитиме -2°, вдень 0°, хмарно, сніг.

У Полтаві – хмарно, температура повітря -4°...0°.

В Одесі 27 листопада – хмарно, дощ, температура вночі +8°, вдень +8°.

У Херсоні в п’ятницю вночі буде +2°, вдень +3°, хмарно, дощ.

У Миколаєві завтра буде хмарно, дощ, вночі +2°, вдень +3°.

У Запоріжжі температура вночі -1°, вдень -1°, хмарно, сніг.

У Сумах завтра температура повітря вночі становитиме -2°, а вдень -2°, хмарно.

У Харкові – хмарно, температура вночі -2°, вдень -1°.

У Дніпрі температура вночі становитиме -2°, вдень 0°, хмарно, сніг.

У Сімферополі в п’ятницю буде хмарно, дощ, +4°...+9°.

У Краматорську завтра буде хмарно, температура вночі -5°, вдень 0°.

У Сєвєродонецьку – хмарно, температура вночі -4°, вдень 0°.

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