В Україну після похолодання прийде потепління: коли зміниться погода

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На початку листопада в Україні помітно похолодало, і найближчими днями температура продовжить знижуватися. Однак тривалим холодний період не буде: вже після 10 листопада в більшості областей очікується потепління.

За її прогнозом, до кінця поточного тижня переважатиме холодна погода, а вдень температура повітря становитиме лише кілька градусів вище нуля. Найближчими вихідними вночі місцями вже можливі невеликі морози.

Водночас після 10 листопада в більшості регіонів України очікується підвищення температури.

Наталка Діденко уточнила, що потепління буде вологим і супроводжуватиметься періодичними дощами.

У Києві та області найближчим часом істотних опадів не прогнозують, проте поступово холодшатиме. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Із 3 до 7 листопада в столичному регіоні переважатиме суха погода. Лише 6 листопада місцями можливі невеликий дощ і мокрий сніг.

Теплі повітряні маси зміняться холодними потоками з півночі. Спочатку хмарність стримуватиме нічне зниження температури, однак згодом небо проясниться, і в області стовпчики термометрів опускатимуться нижче нуля.

Уже 7 листопада в Києві вдень очікується близько +5°, а вночі можливий перший мороз — до -1°.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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