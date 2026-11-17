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У вівторок, 18 листопада 2026 року, у частині регіонів України цілодобово діятимуть обмеження електропостачання обсягом від 1 до 3 черг.

Причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки масованих ворожих атак на українську енергосистему. Енергетики продовжують цілодобово відновлювати пошкоджене обладнання та мережі.

Згідно з розпорядженням «Укренерго», обмеження завтра застосовуватимуться в такому форматі:

Для промисловості — діятимуть графіки обмеження потужності протягом усієї доби.

Для всіх категорій побутових споживачів — застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.

Громадян закликають споживати електроенергію економно та перевіряти актуальні графіки погодинних відключень на офіційних інтернет-ресурсах своїх операторів системи розподілу (обленерго).

Джерело: НЕК «Укренерго».

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