В Укренерго оприлюднили графіки відключення світла на 18 листопада
У вівторок, 18 листопада 2026 року, у частині регіонів України цілодобово діятимуть обмеження електропостачання обсягом від 1 до 3 черг.
Причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки масованих ворожих атак на українську енергосистему. Енергетики продовжують цілодобово відновлювати пошкоджене обладнання та мережі.
Згідно з розпорядженням «Укренерго», обмеження завтра застосовуватимуться в такому форматі:
Для промисловості — діятимуть графіки обмеження потужності протягом усієї доби.
Для всіх категорій побутових споживачів — застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.
Громадян закликають споживати електроенергію економно та перевіряти актуальні графіки погодинних відключень на офіційних інтернет-ресурсах своїх операторів системи розподілу (обленерго).
Джерело: НЕК «Укренерго».
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